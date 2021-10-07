«Євросолідарність» в Київраді вимагає від уряду справедливих тарифів

«Європейська солідарність» вважає неприпустимими спроби перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві громади і відповідні бюджети

Фракція «Європейська солідарність» у Київській міській раді вимагає від Кабінету міністрів України зупинити зростання тарифів на опалення та гаряче водопостачання. Відповідне звернення «ЄС» підтримали 77 депутатів Київради.

«З приходом осені ми знову стаємо свідками політичних ігрищ Банкової з тарифами. Всю непрофесійність і безвідповідальність ЗЕ-влади ми з вами уже бачимо у платіжках за опалення і гарячу воду», – наголосив заступник голови фракції «Європейська солідарність» у Київраді Вадим Сторожук.

«Якби ЗЕ-влада планувала захистити людей від подорожчання, то вирішувала би це питання на початку літа, коли газ коштував в рази дешевше. Але натомість ціна на газ для населення зросла на 20%, а для бюджетних організацій – в рази! Їм уже зараз приходять авансові рахунки, в яких вимагають платити по 20 гривень за кубометр газу. Як у таких умовах обігріти лікарні, дитячі садочки, школи?» – запитує представник «Європейської солідарності».

Також «Європейська солідарність» вважає неприпустимими спроби перекласти відповідальність за оплату житлово-комунальних послуг на місцеві громади і відповідні бюджети. «Вже за місяць почуємо маніпуляційні виправдовування: мовляв, це не ми такі ціни придумали, їх встановлює місцева влада. Але тарифи – це результат професійних прорахунків Банкової. Саме там виставляють непідйомні ціни на газ, з яких потім формуються тарифи на опалення в кожному місті, не тільки в Києві. Це означає – сотні мільйонів гривень Київ витратить не на розвиток, а на опалення соціальних закладів взимку. Але питання до влади: чому вона б’є по найвразливіших – лікарях, вчителях, дітях?» – говорить Вадим Сторожук.

Він зазначив, що таким чином влада спустошує місцеві бюджети та заводить людей у кризу неплатежів.

«Представляючи громаду міста Києва, ми звертаємося до органів центральної влади з вимогою забезпечити природним газом виробників тепла без комерційних посередників. А також встановити справедливу ціну на газ українського видобутку! Інакше, громадяни, більшість яких в умовах пандемії залишися без стабільного доходу, просто не зможуть сплачувати шалені тарифи», – заявив голова фракції «ЄС» у Київраді Володимир Прокопів.

Як повідомлялося, 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові було підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Проте, місцева влада в різних регіонах України відмовляється виконувати цей меморандум.

Колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко запевняє, що підписаний меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення не має жодної юридичної сили.