Норвегія передала Україні велику партію ракет для ППО

На цивільну та військову підтримку України у 2026 році було виділено 85 млрд норвезьких крон

Норвегія нещодавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони Nasams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на норвезький уряд.

«За програмою Нансена на цивільну та військову підтримку України у 2026 році було виділено 85 млрд норвезьких крон. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі, з якою вона стикається», – зазначив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Системи протиповітряної оборони Nasams були передані Україні низкою країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду та Литву. Система довела свою високу ефективність проти російських ракет. Як власник системи, Норвегія нещодавно поставила Україні значну кількість ракет протиповітряної оборони.

«Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами, Норвегія швидко поставила Україні ракети протиповітряної оборони на критичному етапі, щоб системи Nasams могли продовжувати захищати громадян України від смертельних авіаударів», – зазначив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Раніше стало відомо, що Україна нагально потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та Nasams.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ. Він наголосив, що протидія російським атакам має бути іншою.

Як повідомлялося, президент України погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил. Ним став Павло Єлізаров.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання посилення протиповітряної оборони досі є ключовим для України. Глава держави зазначив, що обговорював із європейськими союзниками постачання додаткових систем ППО та у деталях розповідав, яких ракет ППО Україна терміново потребує. За його словами, додаткових систем ППО від Сполучених Штатів не надходило, ракети – «трішки йдуть».