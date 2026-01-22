Головна Країна Кримінал
Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)
Затримано депутата-втікача Дмитра Шкаврітка
фото: Відділ комунікації поліції Івано-Франківщини

Депутат виписував премії та зарплати з виплат вчителів не лише собі, але й своїм родичам

До України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення поліції Івано-Франківщини.

Відомо, що Дмитро Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох закладах освіти у період з 2012 по 2023 роки. Під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл. Натомість він нараховував ці кошти собі та своїм родичам у вигляді зарплат та премій, які також працювали у сфері освіти.

«Загальна сума завданих збитків складає понад 2 млн 600 тис. грн. Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих коштів. Знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 702 тис. грн», – зазначається у повідомленні. Також у поліції розповіли, що Дмитро Шкаврітко легалізував отримані незаконним шляхом кошти, йдеться про 702 тис. грн.

Депутат нараховував собі кошти у вигляді зарплат та премій з бюджету шкіл
Депутат нараховував собі кошти у вигляді зарплат та премій з бюджету шкіл
фото: Відділ комунікації поліції Івано-Франківщини

У зв'язку з діями депутата суд заочно повідомив йому підозру, оскільки він на той момент перебував у Чехії. Однак Шкаврітко все ж таки затримали за кордоном та екстрадували в Україну. Наразі депутат-втікач перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено суду.

У справі Дмитра Шкаврітка йдеться про такі провадження:

  • шахрайство,
  • привласнення,
  • розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,
  • незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення,
  • відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Санкції зазначених статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині жителя Хмельниччини екстрадували до України. Чоловіка засуджено до шести років в’язниці за збут наркотичних речовин.  Засуджений, який проживав у місті Шепетівка Хмельницької області, займався у своєму місці збутом наркотиків.

Раніше «Главком» писав про те, як на Рівненщині колишньому депутатові органу місцевого самоврядування обласна прокуратура повідомила про підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 30 млн грн. 

Читайте також:

