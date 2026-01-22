Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)

Депутат виписував премії та зарплати з виплат вчителів не лише собі, але й своїм родичам

До України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення поліції Івано-Франківщини.

Відомо, що Дмитро Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох закладах освіти у період з 2012 по 2023 роки. Під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл. Натомість він нараховував ці кошти собі та своїм родичам у вигляді зарплат та премій, які також працювали у сфері освіти.

«Загальна сума завданих збитків складає понад 2 млн 600 тис. грн. Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих коштів. Знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 702 тис. грн», – зазначається у повідомленні. Також у поліції розповіли, що Дмитро Шкаврітко легалізував отримані незаконним шляхом кошти, йдеться про 702 тис. грн.

Депутат нараховував собі кошти у вигляді зарплат та премій з бюджету шкіл фото: Відділ комунікації поліції Івано-Франківщини

У зв'язку з діями депутата суд заочно повідомив йому підозру, оскільки він на той момент перебував у Чехії. Однак Шкаврітко все ж таки затримали за кордоном та екстрадували в Україну. Наразі депутат-втікач перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено суду.

У справі Дмитра Шкаврітка йдеться про такі провадження:

шахрайство,

привласнення,

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,

незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення,

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Санкції зазначених статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині жителя Хмельниччини екстрадували до України. Чоловіка засуджено до шести років в’язниці за збут наркотичних речовин. Засуджений, який проживав у місті Шепетівка Хмельницької області, займався у своєму місці збутом наркотиків.

Раніше «Главком» писав про те, як на Рівненщині колишньому депутатові органу місцевого самоврядування обласна прокуратура повідомила про підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 30 млн грн.