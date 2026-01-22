Чехія екстрадувала депутата з Прикарпаття, який привласнював зарплати вчителів (фото)
Депутат виписував премії та зарплати з виплат вчителів не лише собі, але й своїм родичам
До України з Чехії екстрадували українського депутата-втікача від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, який привласнював кошти з бюджету закладів освіти. Нардепа взяв під варту Тисменицький районний суд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення поліції Івано-Франківщини.
Відомо, що Дмитро Шкаврітко працював бухгалтером одразу в трьох закладах освіти у період з 2012 по 2023 роки. Під час перебування на посаді затриманий вносив недостовірні дані до документації щодо нарахування виплат працівникам шкіл. Натомість він нараховував ці кошти собі та своїм родичам у вигляді зарплат та премій, які також працювали у сфері освіти.
«Загальна сума завданих збитків складає понад 2 млн 600 тис. грн. Крім того, слідчі задокументували факти легалізації частини незаконно отриманих коштів. Знаючи про злочинне походження грошей, обвинувачений здійснював фінансові операції з ними на понад 702 тис. грн», – зазначається у повідомленні. Також у поліції розповіли, що Дмитро Шкаврітко легалізував отримані незаконним шляхом кошти, йдеться про 702 тис. грн.
У зв'язку з діями депутата суд заочно повідомив йому підозру, оскільки він на той момент перебував у Чехії. Однак Шкаврітко все ж таки затримали за кордоном та екстрадували в Україну. Наразі депутат-втікач перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено суду.
У справі Дмитра Шкаврітка йдеться про такі провадження:
- шахрайство,
- привласнення,
- розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем,
- незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення,
- відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Санкції зазначених статей передбачають до 12 років ув’язнення.
