Кабмін затягує вирішення спору між Києвом і «Нафтогазом»



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Кияни залишаються без гарячого водопостачання

29 серпня Кабмін розгляне врегулювання питання заборгованості Києва за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз»

29 серпня на своєму засіданні Кабінет міністрів України має розглянути питання внесення змін до постанови КМУ № 110, що стосується надання субвенції з державного бюджету на погашення різниці в тарифах. Це забезпечить врегулювання питання заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз». Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України це питання не вдалося розглянути, що створює критичну ситуацію з енергозабезпеченням столиці.

«Необхідно збалансувати дебіторську та кредиторську заборгованості за спожитий природний газ, забезпечити списання штрафних санкцій, що нараховані на суму заборгованості. На розгляд Кабінету Міністрів України має податися проект постанови КМУ про внесення запропонованих вище змін до постанови КМУ № 110 від 14 лютого 2018 року. Це зрушить питання укладання угоди між НАК «Нафтогаз» та «Київтеплоенерго, відновлення гарячого водопостачання, а головне – вчасного початку опалювального сезону в столиці», – зазначив Пантелеєв.

Нагадаємо, 1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом серпня столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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