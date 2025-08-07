У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз

Підозрюваним виявився 34-річний житель Одещини, який нещодавно приїхав у столицю

У Києві чоловік, якого найняли для ремонту квартири, в перший же день обікрав її. Після звернення власників житла правоохоронці встановили підозрюваного та знайшли викрадені речі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

3 фото На весь екран



Поліція затримала чоловіка, який замість ремонту обікрав квартиру фото: Поліція Києва

До Святошинського управління поліції звернулася 25-річна киянка. Вона повідомила, що разом зі співмешканцем найняла через інтернет чоловіка для ремонту квартири. Йому передали ключі, після чого він перестав виходити на зв’язок.

Коли господарі приїхали до квартири, виявили, що зникли особисті речі, техніка та будматеріали. Поліцейські прибули на місце й почали розслідування. Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 34-річний житель Одещини, який нещодавно приїхав до Києва.

«Слідчі вилучили викрадене майно та повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавленні волі», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у столичному метро на станції «Теремки» правоохоронці зупинили пасажира для перевірки. Під час огляду у нього виявили 46 згортків з канабісом. Як з’ясувалося, чоловік мав намір розкласти наркотики у вигляді «закладок» у різних районах Києва.

Додамо, що раніше до поліції подзвонив чоловік і заявив, що замінував ТРЦ і найближчим часом має намір його підірвати. Правоохоронці обстежили територію, вибухівки не знайшли, а ось псевдомінера затримали.