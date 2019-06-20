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    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)

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    Робота&nbsp;фотографа Стюарта Вайнкоффа з виставки&nbsp;Troya - Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)
    Робота фотографа Стюарта Вайнкоффа з виставки Troya

    Режисер і фотограф презентували в Нью-Йорку спільну виставку Troya

    Режисер Гордон фон Штайнер, який працював над рекламними кампаніями Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, Jacquemus і ін., і фотограф Стюарт Вайнкофф представили в Нью-Йорку спільну виставку Troya, присвячену київському спальному району - Троєщині. Про це повідомляє LOfficielUkraine.

    Troya - це мультимедійна інсталяція, яка об'єднує реальність і вигадку і відображає інтимний погляд режисера на групу молодих людей, що живуть на Троєщині.

    Цей район позбавлений будь-яких культурних пам'яток міста і призначений тільки для відпочинку після роботи. Надихнувшись цією урбаністичної картиною, Штайнер і Вайнкофф вирішили показати в своїх відео і фото історію про мужність, чуттєвість і пристрасті головних героїв - жителів Трої.

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    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)
    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)
    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)
    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)
    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)
    Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)

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