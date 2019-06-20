Канадський режисер зняв міні-фільм про хлопців з Троєщини (відео)



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Робота фотографа Стюарта Вайнкоффа з виставки Troya

Режисер і фотограф презентували в Нью-Йорку спільну виставку Troya

Режисер Гордон фон Штайнер, який працював над рекламними кампаніями Dior, Louis Vuitton, Prada, Versace, Givenchy, Jacquemus і ін., і фотограф Стюарт Вайнкофф представили в Нью-Йорку спільну виставку Troya, присвячену київському спальному району - Троєщині. Про це повідомляє LOfficielUkraine.

Troya - це мультимедійна інсталяція, яка об'єднує реальність і вигадку і відображає інтимний погляд режисера на групу молодих людей, що живуть на Троєщині.

Цей район позбавлений будь-яких культурних пам'яток міста і призначений тільки для відпочинку після роботи. Надихнувшись цією урбаністичної картиною, Штайнер і Вайнкофф вирішили показати в своїх відео і фото історію про мужність, чуттєвість і пристрасті головних героїв - жителів Трої.

Одним із троєщинських хлопців став модель Паша Гоц. А в організації зйомок, які проходили не тільки на Троєщині, а й по всьому Києву, художникам допомогла українська продакшн-компанія Radioaktive Film.

Як повідомлялося, гран-прі 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» нагороду «Скіфський олень» та грошову премію у $10 тис. отримала кінострічка «Дикий» французького режисера Камія Відаль-Наке.