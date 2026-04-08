У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців

Правоохоронці зірвали теракт на етапі підготовки та затримали виконавця
Підозрюваний мав влаштувати теракт у столиці, підірвавши посадовця під час виходу з під’їзду

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки запобігли теракту в Києві, який готувала ФСБ. Ціллю ворога став один із керівників Федерації роботодавців.

За даними слідства, виконавцем мав стати громадянин України з тимчасово окупованої частини Донеччини, завербований восени 2025 року. Правоохоронці стверджують, що він погодився діяти за гроші та з ідеологічних мотивів.

«Після прибуття до столиці чоловік стежив за майбутньою жертвою біля місця проживання, змінював зовнішність і регулярно звітував куратору. За планом, він мав застосувати саморобний вибуховий пристрій у момент, коли посадовець виходитиме з під’їзду. Правоохоронці зірвали теракт на етапі підготовки та затримали виконавця», – йдеться в заяві.

Фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на вчинення теракту, обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Встановлено також особу російського куратора – представника ФСБ, який спеціалізується на диверсійній діяльності. Йому також повідомлено про підозру. Тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до підготовки злочину.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї.

До слова, на Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. 

