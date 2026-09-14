Мільйони на фальсифікаті для схуднення: заарештовано керівницю київської клініки

Керівниці київської клініки Марії Трифоновій обрали запобіжний захід у справі про фальшиві ін’єкції для схуднення

Правоохоронці знешкодили масштабне злочинне угруповання, яке масово виготовляло та збувало підроблений препарат для схуднення під назвою Biopatid

Керівницю київської клініки Tryfonova MD Clinic Марію Трифонову взяли під варту на два місяці у справі про незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. Про це повідомляє «Главком».

Суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 68 млн грн.

Власниця Tryfonova MD Clinic Марія Трифонова фото: сайт клініки

За версією слідства, організована група займалася незаконним виробництвом і продажем Biopatid. Сировину для препарату закуповували в Китаї, після чого засіб виготовляли в Україні.

Готовий препарат, за даними слідства, видавали за засіб бразильського виробництва.

Собівартість однієї одиниці препарату становила близько $17. Водночас його продавали за ціною до $1,2 тис.

Препарат Biopatid фото з мережі

У межах цього кримінального провадження підозри вже повідомили 27 людям.

Нагадаэмо, правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу по всій Україні фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. За даними слідства, препарат містив діючу речовину тирзепатид та реалізовувався без відповідних дозвільних документів, державної реєстрації та належної сертифікації.

Серед підозрюваних – організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші особи.

За інформацією джерел «Главкома», організатором схеми є підприємець Анатолій Черкаський. Серед підозрюваних також є власниця київської клініки Tryfonova MD Clinic – Марія Трифонова.