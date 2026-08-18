Розвідка розкрила можливі дати повторного наступу Росії на Київщину

Символічна дата 24 лютого може вплинути на терміни нової операції РФ, кажуть в розвідці

Повторний наступ Росії на Київ може початися на вже в лютому 2027 року, після проведення мобілізації та підготовки восени. Як пише «Главком», про це в інтерв’ю виданню РБК-Україна розповів в заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький, оцінюючи можливість повторної спроби наступу з півночі.

За даними ГУР, якщо цього року Росія оголосить нову хвилю мобілізації, найбільш реалістичним терміном для формування потужного ударного угруповання стане початок наступного року, ближче до лютого. «Знаючи любов Путіна до символічних дат», – не виключають в розвідці, що саме тоді російське командування може спробувати провести нову операцію.

Розвідка наголошує, що остаточні графіки залежатимуть насамперед від того, скільки особового складу зможе мобілізувати Росія і чи буде оголошено мобілізацію взагалі. Водночас у розвідці відповіли на питання, чи може противник розпочати наступальні дії з півночі вже цього року.

«Теоретично так, але на практиці немає умов, індикаторів, які би показували, що вони готові до цієї операції, немає військ для цього», – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і одним із напрямків головного удару стала саме Київська область – колони російської техніки рухалися з боку Білорусі через Чернігівщину та Київщину до столиці. Наступ на Київ провалився, і вже у квітні 2022 року російські війська відступили з півночі України.

Раніше повідомлялось, що попри зростання втрат на фронті та брак особового складу, Кремль поки не планує оголошувати нову хвилю мобілізації, натомість намагаючись змусити якомога більше чоловіків підписати контракти з армією.

До слова, за оцінкою західних чиновників та аналітиків, президент Росії Володимир Путін розраховує повністю захопити Донбас до осені 2027 року – якщо це не вдасться, імовірність мирних переговорів суттєво зросте.