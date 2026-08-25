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Прем'єр-міністр Великої Британії скупився на Лук’янівському ринку та проїхався у метро (фоторепортаж)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Енді Бернем купив персики на Лукʼянівському ринку
фото: Getty Images

Енді Бернем відвідав знищений Росією ТЦ «Квадрат» на Лукʼянівці 

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прибув до Києва до Дня Незалежності України. Посадовець відвідав офіційні заходи та водночас завітав на Лук’янівський ринок, проїхався на метро та прогулявся столицею. Про це розповідає «Главком».

Енді Бернем пройшовся Лукʼянівкою. Він також скупився на столичному ринку та поспілкувався з продавчинями. На фото політик показався з пакетом із персиками, які він придбав та забрав із собою.

Енді Бернем купив персики на Лукʼянівському ринку
Енді Бернем купив персики на Лукʼянівському ринку
фото: Getty Images

Проте на персиках Енді Бернем не зупинився та придбав ще продуктів на Лукʼянівському ринку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем скупився на Лук’янівському ринку
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем скупився на Лук’янівському ринку
фото: Getty Images

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії відвідав знищений ТЦ «Квадрат» на Лукʼянівці. Політик оглянув наслідки російських атак.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відвідав понівечену Лук’янівку
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відвідав понівечену Лук’янівку
фото: Getty Images

Під час свого візиту він заявив, що Лондон допомагатиме Україні не лише захищатися від російських ракет, а й працюватиме над тим, щоб зупиняти їхні запуски.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відвідав понівечену Лук’янівку
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відвідав понівечену Лук’янівку
фото: Getty Images

Ще однією зупинкою Енді Бернема на Лукʼянівці стало метро. Іноземець показався на вході до станції «Лукʼянівська».

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
фото: Getty Images

До того ж у кадр потрапило, як прем'єр-міністр самостійно сплатив проїзд у метро банківською карткою.

Прем'єр-міністр сплатив проїзд у метро в Києві банківською карткою
Прем'єр-міністр сплатив проїзд у метро в Києві банківською карткою
фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
фото: Getty Images

Під час своєї поїздки у столичному метрополітені Бернем посміхався та спілкувався з пасажирами і працівниками. Прем'єра супроводжувала делегація та охорона. 

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем проїхався у метро в Києві
фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поспілкувався з працівниками метрополітену у Києві
Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поспілкувався з працівниками метрополітену у Києві
фото: Getty Images

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем 24 серпня прибув до Києва у межах свого першого закордонного візиту на посаді. Під час виступу на Софійській площі він заявив, що Лондон планує допомагати Україні не лише відбивати російські ракетні атаки, а й не допускати самих запусків. За словами Бернема, Велика Британія посилюватиме санкційний тиск на Росію та сприятиме розробці нових технологій і розвитку промислової співпраці.

Також повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та Президент України Володимир Зеленський підписали в Києві партнерську угоду у сфері штучного інтелекту. Угода робить Британію першим міжнародним партнером, який отримає доступ до українських оборонних лабораторій ШІ Avengers Labs та платформи даних про поле бою.

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Теги: прем’єр-міністр Велика Британія Київ столиця ринок метро

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