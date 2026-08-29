Військове керівництво РФ отримало завдання щодо Києва та Чернігова

Українська розвідка отримала підтверджену з кількох джерел інформацію про плани Росії

Російське військове керівництво отримало завдання розробити та підготувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Водночас наразі ознак створення наступального угруповання РФ на цих напрямках немає. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком» із посиланням на LIGA.net.

За словами Паліси, українська розвідка отримала відповідну інформацію, яку вдалося підтвердити з кількох джерел.

«Ми дійсно отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова», – заявив він.

Водночас заступник керівника ОП наголосив, що планування такої операції не означає, що Росія вже сформувала сили для її проведення. «Я прошу зауважити: спланувати і підготувати. На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо», – пояснив Паліса.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії потенційним діям російських військ. «Пріоритетна задача для нас – не допустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії», – зазначив посадовець.

Паліса також повідомив, що Росія не відмовилася від планів створення так званої буферної зони у Харківській та Сумській областях. Частково такі плани стосуються і Чернігівщини – йдеться про глибину до 20 км із можливістю подальшого розширення. За його словами, прагнення Росії збільшити таку зону пов'язане передусім із розвитком безпілотників та зростанням їхніх можливостей. «Умовно кажучи, кілзона росте, можливості безпілотників ростуть», – додав Паліса.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що повторна спроба наступу Росії на Київщину теоретично можлива вже у лютому 2027 року. За даними розвідки, для цього РФ спершу необхідно провести нову хвилю мобілізації та сформувати потужне ударне угруповання.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про серйозну підготовку Росії до ескалації як у війні проти України, так і в усьому регіоні. За його словами, для РФ ця осінь та зима мають стати ключовими, а найближчі сім-вісім місяців можуть бути критичними для безпеки України, Польщі та сусідніх держав.