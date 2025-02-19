Відсьогодні у метро Києва щоденно оголошуватиметься хвилина мовчання

Зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення про хвилину мовчання не буде

Пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту

Сьогодні, 19 лютого, у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів.

За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали. Загалом таких станцій шість: «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська» і «Лісова». Тут та безпосередньо у вагонах розмістять друковані постери.

Пресслужба Київради повідомила, що місто також звернеться до власників рекламних засобів, що розміщені й у метрополітені, з проханням транслювати інформаційні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання.

Так само щодня у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв лунатиме відповідне звукове повідомлення.

«Зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення про хвилину мовчання не буде. Оголошення триватиме з 8:50 до 9:00 – у той момент, коли транспорт перебуватиме на зупинці. Водій оголошуватиме її назву, нагадуватиме про хвилину мовчання та від’їжджатиме від зупинки. Рухомий склад курсуватиме за звичним розкладом», – наголосила виконувачка обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско.

Зокрема, буде записано професійний аудіоролик, як і в метро. А там, де технічної можливості немає, пасажирам про хвилину мовчання нагадуватимуть інформаційні наліпки. При цьому пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту.

Нагадаємо, що Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів. Зауважимо, що у разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку.

До слова, у мобільному застосунку Київ Цифровий сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’явились ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.