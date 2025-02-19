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Відсьогодні у метро Києва щоденно оголошуватиметься хвилина мовчання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Відсьогодні у метро Києва щоденно оголошуватиметься хвилина мовчання
Зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення про хвилину мовчання не буде
фото: Наш Київ

Пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту

Сьогодні, 19 лютого, у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Київради. 

Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів.

За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали. Загалом таких станцій шість: «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська» і «Лісова». Тут та безпосередньо у вагонах розмістять друковані постери.

Пресслужба Київради повідомила, що місто також звернеться до власників рекламних засобів, що розміщені й у метрополітені, з проханням транслювати інформаційні повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання. 

Так само щодня у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв лунатиме відповідне звукове повідомлення. 

«Зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення про хвилину мовчання не буде. Оголошення триватиме з 8:50 до 9:00 – у той момент, коли транспорт перебуватиме на зупинці. Водій оголошуватиме її назву, нагадуватиме про хвилину мовчання та від’їжджатиме від зупинки. Рухомий склад курсуватиме за звичним розкладом», – наголосила виконувачка обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско.

Зокрема, буде записано професійний аудіоролик, як і в метро. А там, де технічної можливості немає, пасажирам про хвилину мовчання нагадуватимуть інформаційні наліпки. При цьому пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту.

Нагадаємо, що Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів. Зауважимо, що у разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку. 

До слова, у мобільному застосунку Київ Цифровий сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’явились ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.

Теги: метро водій транспорт хвилина мовчання Гідропарк Київпастранс

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