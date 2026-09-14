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Хвилина мовчання: на світлофорах у Києві вмикатиметься «Усім червоний» (список вулиць)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Хвилина мовчання: на світлофорах у Києві вмикатиметься «Усім червоний» (список вулиць)
Акція-вшанування «Хвилина мовчання» на одній з вулиць Києва
фото: Станіслав Свирид/Суспільне

На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста

з 15 вересня о 9:00 у Києві розпочнеться поетапне впровадження режиму світлофорного регулювання «Усім червоний» під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком»

Відповідні зміни внесла Київрада за дорученням міського голови. Технічну реалізацію режиму на світлофорній мережі забезпечує КП «Центр організації дорожнього руху».

На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста. Зокрема, на:

  • площі Українських Героїв;
  • Європейській площі;
  • бульварі Тараса Шевченка;
  • Бессарабському проїзді;
  • вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській та Прорізній.

Надалі його поширюватимуть на інші ділянки з урахуванням технічних можливостей.

Як працюватиме режим «Усім червоний»

О 9:00 світлофори в зоні дії режиму одночасно подаватимуть червоний сигнал для всіх учасників руху – автомобілів, пішоходів і велосипедистів. Через систему оповіщення транслюватиметься повідомлефння про початок хвилини мовчання та відлік її тривалості. О 9:01 світлофори повернуться до звичайного режиму роботи.

Під час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

Винятки та правила

Режим «Усім червоний» не застосовуватиметься під час повітряної тривоги – у цей час світлофори працюватимуть у звичайному режимі. Також він не обмежує проїзд оперативного та спеціального транспорту, який виконує невідкладні завдання з увімкненими спеціальними світловими та звуковими сигналами.

У Департаменті наголошують, що загальні правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін. 

Водіїв і пішоходів закликають щодня о 9:00 долучатися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії росії проти України.

Нагадаємо, 19 лютого 2025 року у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. 

Раніше  Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання, вшановуючи пам’ять військових і цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Установам, закладам й організаціям, незалежно від форми власності, рекомендують призупиняти роботу на хвилину, крім випадків, коли це неможливо через безперервний режим роботи або необхідність проведення невідкладних заходів. Зауважимо, що у разі оголошення повітряної тривоги пріоритет надаватиметься інформуванню громадян про небезпеку. 

До слова, у мобільному застосунку «Київ Цифровий» сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’явились ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.

Теги: Київ хвилина мовчання

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