Уламки російських дронів впали у трьох районах Києва: є постраждалі (оновлено)

Після вибуху в Києві уламки БпЛА впали на проїжджу частину

Кількість постраждалих зросла до чотирьох, серед госпіталізованих – 12-річна дівчинка

У Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах Києва зафіксовано падіння уламків російських безпілотників. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували. Серед госпіталізованих – 12-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Спочатку мер столиці повідомив про падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги в Дарницькому районі. На місце направили екстрені служби.

«У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Згодом міський голова уточнив, що внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі постраждали двоє людей. Також пошкоджено два автомобілі.

«Двоє постраждалих у Дарницькому районі, де уламки БпЛА впали на дорогу. Пошкоджені дві автівки», – заявив мер Києва.

Пізніше стало відомо про наслідки атаки ще у двох районах столиці. За попередньою інформацією, у Голосіївському районі уламки російського безпілотника впали на територію одного з житлових комплексів.

Ще за однією адресою у Голосієві уламки БпЛА впали біля проїжджої частини дороги.

«У Голосіївському районі, попередньо, уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво — падіння уламків біля проїжджої частини дороги», – повідомив Кличко.

Наслідки російської атаки також зафіксували у Святошинському районі. Там уламки безпілотника впали на подвір'я приватного житлового будинку. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль. Пожежі не виникло.

«У Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто. Пожежі немає», – зазначив міський голова.

Згодом Кличко повідомив, що загальна кількість постраждалих унаслідок російської атаки на столицю зросла до чотирьох. Трьох людей медики доправили до лікарень.

«Із чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі, 12-річну дівчинку», – повідомив мер столиці.

У четвер, 3 вересня, близько 16:13 під час повітряної тривоги у Києві було чутно гучний вибух. Про це повідомляв кореспондент «Главкома». Перед вибухом у столиці та передмісті було чути роботу сил протиповітряної оборони.

Це була вже шоста повітряна тривога від початку доби в Києві. Станом на 16:46 у столиці було оголошено відбій повітряної тривоги.

Під час загрози застосування безпілотників мешканців і гостей Києва закликають негайно прямувати до найближчих укриттів та залишатися в безпечних місцях до офіційного сигналу про відбій.