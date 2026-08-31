Школи Києва розсилають графіки: яким буде навчання з 1 вересня і до чого готуватися батькам

Навчальні заклади закликають орієнтуватися на офіційні повідомлення від класних керівників та адміністрацій своїх шкіл

Напередодні початку нового навчального року столичні школи почали масово розсилати батькам та учням повідомлення щодо порядку організації освітнього процесу з 1 вересня. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, частина шкіл переходить на онлайн-формат на найближчий тиждень, інші заклади запроваджують дистанційку одразу на два тижні.

Проте є школи, які вирішили розпочати процес у звичайному режимі та чекають на учнів у класах.

За спостереженнями, сповіщення про зміну або коригування формату навчання здебільшого отримують батьки учнів молодших класів або шкіл, де є питання щодо укриття. Навчальні заклади закликають орієнтуватися на офіційні повідомлення від класних керівників та адміністрацій своїх шкіл.

Раніше повідомлялося, що у Києві опрацьовані різні формати можливої організації навчального процесу. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі, водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

До слова, освітня омбудсманка Надія Лещик закликала керівників закладів освіти відмовитися від проведення масових урочистостей на початку навчального року. Освітня омбудсманка наголосила, що під час повномасштабної війни проведення масових заходів у школах потребує особливої уваги до питань безпеки.