Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кияни помітили маршрутку, в якій розраховуються криптовалютою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кияни помітили маршрутку, в якій розраховуються криптовалютою
В одній із київських маршруток приймають оплату криптовалютою
фото з відкритих джерел

Вартість проїзду складає 0,375 USDT, а оплату за проїзд приймають на гаманець Binance

Кияни помітили маршрутку, в якій за проїзд розраховуються в криптовалюті. Принаймні в салоні маршрутки пасажири помітили об’яву про це на листку паперу біля водія. Фото поширили в соціальних мережах.

Кияни помітили маршрутку, в якій розраховуються криптовалютою фото 1
фото з відкритих джерел

Вартість проїзду складає 0,375 USDT, а оплату за проїзд приймають на гаманець Binance. З курсом 36,92 грн за один USDT пасажирам навіть вдасться заощадити, адже в перерахунку вийде 13,80 грн за проїзд в один бік, тоді як стандартна вартість проїзду – 15 грн.

«Деякі маршрутні таксі вирішили не чекати, доки влада зобов’яже їх встановлювати валідатори для безконтактної оплати, і вирішили піти далі – оплатити за проїзд тепер можна навіть криптовалютою», – пишуть в соціальних мережах під фото з об’явою.

Тим часом столичні перевізники кажуть, що у них в салонах автобусів такого розрахунку немає. 

«Сумнівно, що пасажири, у яких є криптовалюта, будуть їздити в київських маршрутках. Ті, у кого є така валюта, пересуваються по місту на власних авто», – пояснили журналістам ТСН в одній із компаній приватного перевізника.

У столичних маршрутках такого розрахунку ще немає, скоріш за все, така маршрутка курсує на приміських маршрутах.

В Асоціації перевізників Київської області теж здивувались такій формі оплати проїзду.

«Я вперше бачу такий креативний спосіб розрахунку за проїзд в маршрутці. Як ви знаєте, криптовалюта не оподатковується. Власник не сплачує податків до державного бюджету. Тому, якщо навіть хтось розрахується за проїзд криптовалютою, це буде порушенням обігу фінансових операцій. Перевізник має квитки встановленого зразку, має квитковий лист, на підставі якого вносяться зароблені кошти в касу. Тому, я гадаю, що в майбутньому все так може і буде, коли ми перейдемо на цифрові гроші, але зараз, на мій погляд, ця об’ява виглядає як чийсь жарт. Бо якщо подивитись вартість біткоїна і перевести його на еквівалент вартості проїзду, то чи не забагато там написано, дуже великий курс», – прокоментував Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

Павленко додає, що поки за проїзд пасажири платять в національній валюті. На підставі цього люди сплачують податки та отримують заробітну плату, але поки ніяк не в криптовалюті.

Нагадаємо, що в столичних маршрутках змінять систему оплати. У Києві можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках вже цьогоріч. 

Теги: Київ податки гроші криптовалюта транспорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадр з фільму «Вовк із Уолл-стріт»
Леонардо ДіКапріо допитало ФБР у справі про багатомільйонне шахрайство
4 березня, 10:17
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
26 лютого, 07:50
Макарони дніпропетровського підприємства «Біостандарт» освітяни купили втричі дорожче, ніж їх продають у магазинах
Скандал у Рівному: управління освіти закупило макарони за цінами втричі вищими, ніж ринкові
11 лютого, 14:08
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі
9 лютого, 18:58
У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
У яких районах Києва завтра весь день буде світло: інформація від Yasno
13 лютого, 20:29
«Всупереч» — це унікальний творчий проєкт, що відбиває події сьогодення та минулого
Дніпровський театр покаже у Києві виставу про знакові події війни
18 лютого, 16:13
На маршрути вийдуть трамваї №№ 3, 10, 12, 14, 15, 16
Запоріжжя вперше з осені запускає електротранспорт
23 лютого, 07:30
Держдеп анонсував макрофінансову допомогу для України
Держдеп анонсував макрофінансову допомогу для України
25 лютого, 02:09
Українські газовики показали свій професіоналізм за рік війни
Куди йдуть гроші, які споживачі сплачують за розподіл газу: графіка
1 березня, 10:54

Новини

Ракетна атака на Київ. Кличко розповів про ситуацію з опаленням та водопостачанням
Ракетна атака на Київ. Кличко розповів про ситуацію з опаленням та водопостачанням
Кияни помітили маршрутку, в якій розраховуються криптовалютою
Кияни помітили маршрутку, в якій розраховуються криптовалютою
У Дарницькому районі Києва триватиме слідчий експеримент із стріляниною. Рух транспорту буде обмежено
У Дарницькому районі Києва триватиме слідчий експеримент із стріляниною. Рух транспорту буде обмежено
Майже половина жителів Києва залишилася без опалення
Майже половина жителів Києва залишилася без опалення
Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»
Окупанти вдарили по Києву «Кинджалом»
Нові вибухи у Києві: Кличко повідомив деталі
Нові вибухи у Києві: Кличко повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
48K
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
40K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні
13K
У Києві прогримів потужний вибух
12K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)

Новини

Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту