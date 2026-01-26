Головна Київ Новини
У Києві таксист зламав щелепу пасажирці: подробиці інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
фото: Національна поліція Укрвїни

Водій висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю

У столиці перед судом постане 24-річний водій таксі, який жорстоко побив клієнтку. Причиною агресії стало те, що жінці стало зле під час поїздки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції. 

Правоохоронці з'ясували, що під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. В подальшому, коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно – висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. 

Медики, до яких звернулася пасажирка таксі, діагностували у потерпілої забої та перелом щелепи.

Оперативники швидко встановили водія таксі – ним виявився 24-річний киянин.

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва оголосили чоловіку про підозру у скоєні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального Кодексу України – умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Наразі, поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. 

Раніше столична поліція затримала чоловіка, який ледь не вбив водія трамвая через зауваження. Суперечка на кінцевій зупинці переросла у бійку, під час якої пасажир завдав працівнику транспорту два удари ножем. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні – потерпілий потребує тривалого лікування.

Також у Дніпровському районі столиці поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який жорстоко побив жінку через зауваження в черзі до каси. За даними слідства, 27-річна місцева мешканка чекала в черзі, коли один із покупців вирішив пройти до каси без черги. Жінка зробила йому зауваження, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками. Він завдав потерпілій численних ударів по обличчю та тілу. Від травм жінка впала, але нападник продовжив бити її, а потім утік. Постраждалу госпіталізували. Медики діагностували у неї численні забої та перелом щелепи.

Теги: Київ таксі бійка поліція

У Києві таксист зламав щелепу пасажирці: подробиці інциденту
