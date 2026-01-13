Атака на Україну, блекаут в окупованому Маріуполі: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 13 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

РФ атакувала Україну ракетами та безпілотниками, президент США запровадив мита для всіх країн, які ведуть бізнес з Іраном, в окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Росія вдарила по Харкову бзепілотниками

Вночі 13 січня російська окупаційна армія вдарила по Харкову безпілотниками. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

В Шевченківському районі Харкова зафіксували удар ворожим БпЛА. Як виявилося, «шахеда» влучив у дитячий санаторій. На місці виникла пожежа. «Зафіксовано влучання «шахеду» у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа», – написав Терехов.

Як повідомлялося, цієї ночі російські терористи також атакували безпілотниками передміста Харкова. «Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті», – написав Терехов. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

РФ атакувала Київ ракетами

Вночі 13 січня у Києві пролунали вибухи. Про це повідомив мер Віталій Кличко, пише «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: «Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами!».

Після вибухів почалися проблеми зі світлом. У Києві блимають ліхтарі. Спостерігаються стрибки напруги. Майже повністю без світла після вибухів Ірпінь, Буча, Гостомель. Крім того, є проблеми з водопостачанням.

Блекаут стався у Маріуполі

У ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.

Трамп запровадив мита для всіх торговельних партнерів Ірану

Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном.

Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

У Конгрес США внесено законопроєкт про анексію Гренландії

Республіканець Ренді Файн вніс до Палати представників «Закон про анексію та державність Гренландії».

Конгресмен від штату Флорида аргументував цю ініціативу стратегічною значущістю острова для національної безпеки Сполучених Штатів, назвавши його ключовим елементом захисту американських територій та контролю над арктичними шляхами. За словами Файна, Вашингтон не має залишати майбутнє цього регіону під впливом режимів, що загрожують американським інтересам. Він також провів паралель із діями США щодо Венесуели, наголосивши на необхідності відновлення домінуючої ролі країни на світовій арені.