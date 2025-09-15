Киянки увійшла до пʼятірки кращих на чемпіонаті світу з водіння трамваїв у Відні
Київські водійки гідно представили Україну та столицю на міжнародному конкурсі
У суботу, 13 вересня, команда КП «Київпастранс» представила Україну на першому чемпіонаті світу з водіння трамваїв «1st Official World Tram Driver Championship» у Відні та увійшла до пʼятірки кращих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення комунального підприємства.
Зазначається, що у конкурсі взяли участь представники 25 країн світу, серед яких держави Європи, Бразилія, Австралія та інші. Такий масштаб заходу став важливою платформою для обміну найкращими практиками та професійним досвідом у сфері міського транспорту між країнами-учасницями.
Програма чемпіонату передбачала низку професійних випробувань:
- точну зупинку трамвая;
- цільове гальмування;
- контроль швидкості на визначеній ділянці;
- переміщення дрезини;
- проходження вузьких поворотів.
Додатково водії змагалися у завданнях, що вимагали особливої уважності й плавності керування, зокрема під час перевезення вантажу з рідиною та у видовищному конкурсі «трамвайний боулінг».
У першому турі змагань водійки КП «Київпастранс» Галина Загорна та Світлана Афанасьєва посіли четверте місце, а за підсумками чемпіонату команда Києва увійшла до пʼятірки найсильніших, здобувши почесне пʼяте місце.
Нагадаємо, 13 вересня у Відні стартував перший офіційний чемпіонат світу з водіння трамваїв 1st Official World Tram Driver Championship. Україну на змаганнях представляє команда комунального підприємства «Київпастранс». Чемпіонат світу (Tram-WM) є продовженням європейських змагань (Tram-EM), що проводилися з 2012 року. Відтепер світовий турнір проходитиме один раз на три роки.
