Киянки увійшла до пʼятірки кращих на чемпіонаті світу з водіння трамваїв у Відні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У першому турі змагань водійки КП «Київпастранс» Галина Загорна та Світлана Афанасьєва посіли четверте місце, а за підсумками чемпіонату команда Києва увійшла до пʼятірки найсильніших
фото: Київпастранс / Facebook

Київські водійки гідно представили Україну та столицю на міжнародному конкурсі

У суботу, 13 вересня, команда КП «Київпастранс» представила Україну на першому чемпіонаті світу з водіння трамваїв «1st Official World Tram Driver Championship» у Відні та увійшла до пʼятірки кращих.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення комунального підприємства.

Зазначається, що у конкурсі взяли участь представники 25 країн світу, серед яких держави Європи, Бразилія, Австралія та інші. Такий масштаб заходу став важливою платформою для обміну найкращими практиками та професійним досвідом у сфері міського транспорту між країнами-учасницями. 

Київські водійки гідно представили Україну та столицю на міжнародному конкурсі
Програма чемпіонату передбачала низку професійних випробувань:

  • точну зупинку трамвая;
  • цільове гальмування;
  • контроль швидкості на визначеній ділянці;
  • переміщення дрезини;
  • проходження вузьких поворотів. 

Додатково водії змагалися у завданнях, що вимагали особливої уважності й плавності керування, зокрема під час перевезення вантажу з рідиною та у видовищному конкурсі «трамвайний боулінг».

У першому турі змагань водійки КП «Київпастранс» Галина Загорна та Світлана Афанасьєва посіли четверте місце, а за підсумками чемпіонату команда Києва увійшла до пʼятірки найсильніших, здобувши почесне пʼяте місце. 

Київські водійки гідно представили Україну та столицю на міжнародному конкурсі, продемонструвавши високий рівень професійної підготовки й культуру керування трамваєм.

Нагадаємо, 13 вересня у Відні стартував перший офіційний чемпіонат світу з водіння трамваїв 1st Official World Tram Driver Championship. Україну на змаганнях представляє команда комунального підприємства «Київпастранс». Чемпіонат світу (Tram-WM) є продовженням європейських змагань (Tram-EM), що проводилися з 2012 року. Відтепер світовий турнір проходитиме один раз на три роки. 

конкурс громадський транспорт Київ Австрія

