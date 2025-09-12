Головна Київ Новини
У Відні стартує перший чемпіонат світу з водіння трамваїв: чи буде там Україна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Відні стартує перший чемпіонат світу з водіння трамваїв: чи буде там Україна
Представляти Київ та Україну будуть досвідчені водійки трамвая КП «Київпастранс» Галина Загорна та Світлана Афанасьєва
фото: КМДА

Перед поїздкою до Відня українські учасниці пройшли багатотижневу підготовку

13 вересня у Відні стартує перший офіційний чемпіонат світу з водіння трамваїв 1st Official World Tram Driver Championship. Україну на змаганнях представляє команда комунального підприємства «Київпастранс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

Зазначається, що основною метою заходу є популяризація професії водія трамвая, підвищення стандартів безпеки та якості обслуговування пасажирів, а також культурний обмін між країнами-учасниками.

фото: КМДА

Програма чемпіонату включає випробування з точності зупинки трамвая, маневрування на складних ділянках колії та швидкості реагування в надзвичайних ситуаціях. Завдання спрямовані на перевірку професійної підготовки та дотримання стандартів безпеки під час перевезення пасажирів.

фото: КМДА
фото: КМДА
фото% КМДА

Представляти Київ та Україну будуть досвідчені водійки трамвая комунального підприємства «Київпастранс» Галина Загорна та Світлана Афанасьєва, які неодноразово брали участь у європейських змаганнях Tram-EM. Перед поїздкою до Відня учасниці пройшли багатотижневу підготовку.

Чемпіонат світу (Tram-WM) є продовженням європейських змагань (Tram-EM), що проводилися з 2012 року. Відтепер світовий турнір проходитиме один раз на три роки. 

Варто додати, що в Україні зростає кількість жінок, які опановують професії, що раніше традиційно вважалися чоловічими. В рамках експериментального проєкту Державної служби зайнятості жінки отримують рівні шанси на працевлаштування та професійний розвиток. Проєкт дає поштовх до закриття нестачі кваліфікованих кадрів, а жінки отримують можливість освоїти актуальну професію та гарантоване працевлаштування. Наразі навчання вже розпочали 300 жінок. До топ-5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська та Полтавська області.

