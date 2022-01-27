У Києві очікується погіршення погоди

Синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду

Сьогодні, 27 січня, у Києві очікується мокрий сніг, сильні пориви вітру та заморозки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За прогнозами синоптиків у столиці прогнозують зниження температури повітря від п'яти до семи градусів морозу у нічний час доби та від одного градуса морозу до одного градуса тепла у денний час доби.

Також синоптики прогнозують південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а також опади у вигляді мокрого снігу.

У таку погоду водіям рекомендують максимально не користуватися особистим транспортом та пересідати на громадський, а пішоходам бути акуратнішими на дорогах та тротуарах через посилення небезпеки аварій та травматизму. Також киянам рекомендують тепло одягатися, захищати відкриті ділянки тіла, взувати сухе взуття, добре харчуватися, активно рухатися, пити солодкий чай чи каву, а також не вживати алкоголю, оскільки це призводить до втрати тепла людським тілом.

Як раніше повідомлялося, останній тиждень січня принесе у Київ похолодання.

Нагадаємо, погода в лютому 2022 року зберігатиметься в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах очікується менша кількість опадів.

Середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0...-4°, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму – до +1°, що близько до норми.