Коли до будинків киян повернеться тепло? Кличко повідомив терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коли до будинків киян повернеться тепло? Кличко повідомив терміни
За словами Кличка, аби тепло дійшло до домівок потрібно орієнтовно дві доби
фото: Reuters

Наразі без опалення у столиці залишаються 3 260 будинків

Уночі 22 січня розпочнеться подача тепла до будинків, які залишилися без опалення двічі – через обстріли та пошкодження інфраструктури 9 та 20 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, будинків, які втратили опалення через обстріли, на цей момент 3260. Щоб тепло дійшло до домівок киян потрібно орієнтовно дві доби.

«Водопостачання відновили всім споживачам столиці. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання», – повідомив він.

Нагадаємо, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Теги: Київ опалення Віталій Кличко

