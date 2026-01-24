Головна Київ Новини
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель
Відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували

У ніч на 24 січня російські терористи Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники, пише «Главком».

За даними моніторингових ресурсів, станом на зараз по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32. Також триває масована атака ударних БпЛА.

У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель. У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю. У Дніпровському районі виникла пожежа у гаражному кооперативі, також загорівся бензовоз на парковці, а в багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.

У Дарницькому районі поблизу приватного медичного закладу уламками пошкоджено вікна будівлі без подальшого загоряння. У Голосіївському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови призвело до пожежі, за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку.

У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

пожежа Київ Київщина обстріл

