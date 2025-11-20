Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 21 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Завтра, 21 листопада, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

  • 1.1 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та 17:00 до 20:30;
  • 2.2 черга – без світла з 06:30 до 13:30 та 17:00 до 20:30;
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
  • 5.2 черга – без світла з 03:00 до 06:30, з 08:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:00;
  • 6.1 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30;
  • 6.2 черга – без світла з 03:00 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.
Нагадаємо, завтра, 21 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Київщина ДТЕК відключення світла

