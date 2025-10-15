Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ

У КМДА звернулися до медіа та блогерів з проханням не поширювати недостовірну інформацію

КМДА відреагувала на поширені у медіа заяви

Київ не готує автобуси для евакуації населення. Ця фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важкопоранених», – йдеться у повідомленні.

У КМДА звернулися до медіа та блогерів з проханням не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки.

Нагадаємо, раніше з'явилося інтерв'ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, де він начебто заявив, що столичні комунальні підприємства готують нову ініціативу – евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій.

За словами Загуменного, усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Це стосується не лише «АТП КМДА», а й, зокрема, «Київмедспецтранс», який забезпечує роботу карет швидкої допомоги.