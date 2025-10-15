Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ
У КМДА звернулися до медіа та блогерів з проханням не поширювати недостовірну інформацію
фото з відкритих джерел

КМДА відреагувала на поширені у медіа заяви

Київ не готує автобуси для евакуації населення. Ця фраза про нібито підготовку Києвом евакуаційних автобусів для жителів маніпулятивно вирвана з контексту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Фахівці автотранспортного підприємства КМДА, які працюють над ремонтом і переоблаштуванням транспортних засобів на замовлення військових, серед іншого, працюють над проєктом переоблаштування автобуса під реанімаційно-евакуаційні потреби. Зокрема, для евакуації важкопоранених», – йдеться у повідомленні.

У КМДА звернулися до медіа та блогерів з проханням не поширювати недостовірну інформацію та не створювати приводи для паніки.

Нагадаємо, раніше з'явилося інтерв'ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, де він начебто заявив, що столичні комунальні підприємства готують нову ініціативу – евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій.

За словами Загуменного, усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Це стосується не лише «АТП КМДА», а й, зокрема, «Київмедспецтранс», який забезпечує роботу карет швидкої допомоги.

Теги: КМДА евакуація населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони‑перехоплювачі. Як спрацювали під час атаки
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
28 вересня, 21:01
Вечір «Орфей в пікселі» об’єднує голоси, які не можуть бути зруйновані війною
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії пресреліз
29 вересня, 17:00
Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
5 жовтня, 05:15
Лівий берег столиці без електроенергії, також є проблеми з водопостачанням
Росія атакувала Київ: лівий берег без світла, понад десяток поранених (оновлюється)
10 жовтня, 07:57
Автопригода трапилась у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі
У Києві затримано водія Mercedes, який врізався у маршрутку, травмувавши жінку
22 вересня, 14:26
Восени в артистів великий тур містами Європи
Переможці Євробачення-2024 Nemo вперше завітали до України. Фото з прогулянки Києвом
9 жовтня, 23:23
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпн
До Києва прийшла метеорологічна осінь
26 вересня, 16:23
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
У Києві водій кинув бойову гранату в бік маршрутки колеги (фото)
6 жовтня, 08:52
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 7-12 жовтня: повний перелік локацій
6 жовтня, 14:28

Новини

У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та декількох областях запроваджено екстрені відключення світла
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ
Столиця готує автобуси для евакуації? КМДА пояснила реальний стан справ
Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів
Держагентство відновлення спростувало заяву мера Києва про фінансування укриттів
На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом
На Київщині чоловік до смерті побив знайомого і ще добу пиячив поруч із тілом
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua