В Україні знеструмлено 94 населених пункти у п'яти областях

Сильний вітер призвів до знеструмлення 94 населених пунктів у п'яти областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Рвучкий вітер до 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий) повалив дерева і пошкодив електромережі Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Донецькій областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 7 год. 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населених пункти у 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15 та Донецька – 3).

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження через сильний вітер. Попередження було винесено для західних областей країни.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У Києві під час пориву вітру дерево придушило 35-річну жінку. Вона померла дома.

Також у вихідні в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це інформує Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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