Вибуху не було: поліція пояснила причину задимлення у переході на «Звіринецькій»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Наразі станція та перехід працюють у звичайному режимі
фото: Любов Голуб’ятнікова/КМДА

За даними поліції, потерпілих внаслідок інциденту немає

У Києві правоохоронці перевірили повідомлення про нібито вибух у переході станції метро «Звіринецька». Насправді причиною переполоху стало замикання електропроводки. Про це в коментарі Суспільному сказала речниця столичної поліції Мирослава Попова, інформує «Главком».

На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції. Після перевірки з’ясувалося, що в технічному колодязі підземного переходу сталося коротке замикання електромережі.

«Пожежі не було, сторонніх предметів не виявили. Потерпілих внаслідок інциденту немає», – зазначили в поліції.

Наразі станція та перехід працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, київський метрополітен 28 квітня остаточно перейшов у «цифровий режим», припинивши роботу кас на останніх трьох станціях – «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Перша доба роботи без касирів на цих ключових вузлах викликала жваве обговорення серед пасажирів у соцмережах. «Главком» поцікавився, чи зберігаються каси з готівкою у підземках інших мегаполісів світу.

Теги: Київ метро вибух поліція

