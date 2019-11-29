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    У столичних маршрутках пасажири змушені їздити під парасолями (фото)

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    У столичних маршрутках пасажири змушені їздити під парасолями (фото)

    У київських маршрутках протікає дах

    У київських маршрутках не тільки відвалюються запчастини на ходу, а й протікає дах під час опадів.

    Тоді пасажирам доводиться їздити з відкритою парасолькою в автобусі.

    Зокрема, таку ситуацію сьогодні зафіксували пасажири автобуса маршруту №497К (станція м. «Академмістечко» - вул. Генерала Наумова). Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Раніше кияни помітили маршрутний автобус «Богдан», у якого на ходу відвалювався бампер. Відповідне відео з’явилося у соцмережі. Маршрутку-розвалюху кияни помітили поблизу метро «Почайна».

    Крім того, маршрутні автобуси часто стають винуватцями ДТП у Києві. Так, 14 листопада на Кирилівській маршрутка врізалася у трамвай, паралізувавши рух транспорту.

    А 9 листопада під Святошинським мостом автобус «Богдан» влетів в легкове авто і втиснув його в іншу маршрутку.

    Нагадаємо, у Київській міській держадміністрації повідомили, що Київ може повністю позбутися маршруток через 3-4 роки. Для цього столичній владі необхідно закуповувати не менше 100 нових автобусів на рік.

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