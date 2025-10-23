У Краматорську окупанти вбили журналістку та оператора телеканалу Freedom

Олена Губанова та Євген Кармазін висвітлювали оперативну ситуацію на Донеччині

Медійники потрапили під удар російського дрона

Унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За словами чиновника, медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Знищена автівка журналістів фото: Telegram/Вадим Філашкін

«Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими... Щирі співчуття рідним, близьким та колегам. Росія – країна-терорист, і має заплатити за всі свої злочини!» – додав Філашкін.

До слова, 3 жовтня французький журналіст Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом з ним працював журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченко, який отримав важке поранення.