У Києві затримується рух тролейбусів та трамваїв: на яких маршрутах стався збій

Зранку з технічних причин громадський транспорт змінив графік

У Києві зранку, 10 лютого, черговий збій у роботі громадського транспорту рух тролейбусів та трамваїв затримується. Про це повідомляє Київпастранс.

Трамваї № 11, 12, 16, 19

Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 на вул. Кирилівській / вул. Заводській пасажиру стало зле. На місце викликано МШД.

Трамваї № 22а, 28, 35

Затримується рух трамваїв № 22а, 28, 35, виїзд 4, 5 по вул. Миропільській – А. Малишка з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 05:05, курсування з відхиленням від графіка.

Тролейбуси № 29, 30, 31

Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, виїзд 37, 50к на просп. Шухевича з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 05:35, курсування з відхиленням від графіка.

Тролейбуси № 5

Затримується рух тролейбусів № 5 на вул. Північно-Сирецькій в напрямку пл. Льва Толстого з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Нагадаємо, з самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях.



