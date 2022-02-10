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    У Києві затримується рух тролейбусів та трамваїв: на яких маршрутах стався збій

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    Затримується рух тролейбусів та трамваїв - У Києві затримується рух тролейбусів та трамваїв: на яких маршрутах стався збій
    Затримується рух тролейбусів та трамваїв
    фото: unn.com.ua

    Зранку з технічних причин громадський транспорт змінив графік

    У Києві зранку, 10 лютого, черговий збій у роботі громадського транспорту рух тролейбусів та трамваїв затримується. Про це повідомляє Київпастранс.

    Трамваї № 11, 12, 16, 19

    Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 на вул. Кирилівській / вул. Заводській пасажиру стало зле. На місце викликано МШД.

    Трамваї № 22а, 28, 35

    Затримується рух трамваїв № 22а, 28, 35, виїзд 4, 5 по вул. Миропільській – А. Малишка з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Рух відновлено о 05:05, курсування з відхиленням від графіка.

    Тролейбуси № 29, 30, 31

    Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, виїзд 37, 50к на просп. Шухевича з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Рух відновлено о 05:35, курсування з відхиленням від графіка.

    Тролейбуси № 5

    Затримується рух тролейбусів № 5 на вул. Північно-Сирецькій в напрямку пл. Льва Толстого з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

    Нагадаємо, з самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях.

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    Теги: громадський транспорт Київпастранс пробки
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    У Києві затримується рух тролейбусів та трамваїв: на яких маршрутах стався збій