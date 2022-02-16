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    За добу у Києві зафіксовано понад 4 тис. випадків Covid-19

    Загальна кількість заражень досягла 4 603 930 осіб - За добу у Києві зафіксовано понад 4 тис. випадків Covid-19
    Загальна кількість заражень досягла 4 603 930 осіб
    фото з відкритих джерел

    За добу в столиці одужали 1895 киян, померло – 29

    У Києві 15 лютого зареєстрували 4 378 нових випадків Covid-19. Загалом в Україні минулої доби хворобу підтвердили у 31 513 громадян.

    Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України. За добу в столиці одужали 1895 киян, померло – 29.

    фото: МОЗ

    фото: МОЗ

    Загалом в Україні серед нових хворих – 2872 дитини та 992 медики. Госпіталізували 3640 осіб, летальних випадків – 310. На ранок 16 лютого загальна кількість заражень досягла 4 603 930 осіб, одужали – 3 839 314.

    Протягом минулої доби 65 805 осіб було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 18 247, другу – 29 307, додаткову отримали 542, бустерну – 17 709.

    До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

    Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.

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    Теги: здоров'я Київ коронавірус
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    За добу у Києві зафіксовано понад 4 тис. випадків Covid-19