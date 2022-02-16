За добу у Києві зафіксовано понад 4 тис. випадків Covid-19

За добу в столиці одужали 1895 киян, померло – 29

У Києві 15 лютого зареєстрували 4 378 нових випадків Covid-19. Загалом в Україні минулої доби хворобу підтвердили у 31 513 громадян.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України. За добу в столиці одужали 1895 киян, померло – 29.

фото: МОЗ

Загалом в Україні серед нових хворих – 2872 дитини та 992 медики. Госпіталізували 3640 осіб, летальних випадків – 310. На ранок 16 лютого загальна кількість заражень досягла 4 603 930 осіб, одужали – 3 839 314.

Протягом минулої доби 65 805 осіб було вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 18 247, другу – 29 307, додаткову отримали 542, бустерну – 17 709.

До слова, педіатр Євген Комаровський розповів про новий штам коронавірусу «Омікрон» і пояснив, як зрозуміти, що ви підчепили саме його.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19.