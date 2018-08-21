Київ розраховує на допомогу уряду у вирішенні спору з «Нафтогазом»



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Досі відсутня угода на постачання природного газу між НАК «Нафтогаз» та КП «Київтеплоенерго»

Київ розраховує на конструктивні рішення уряду у питанні тепло- та енергозабезпечення столиці. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, одне з питань, що завтра обговорюватимуть на засіданні уряду, – питання теплозабезпечення столиці, оскільки місто виходить на фініш підготовки до опалювального сезону.

«Досі відсутня угода на постачання природного газу між НАК «Нафтогаз» та КП «Київтеплоенерго» через невирішене питання заборгованості ПАТ «Київенерго» за спожитий природний газ. Єдиним шляхом для врегулювання питання заборгованостей та укладання договорів на газопостачання між НАК «Нафтогаз» і КП «Київтеплоенерго» є балансування дебіторської та кредиторської заборгованості та списання штрафних санкцій, нарахованих на тіло боргу», – зазначив Поворозник у дописі.

Він упевнений, що внесення змін до постанови КМУ № 110 стане відправною точкою для реалізації напрацьованого алгоритму, що призведе до підписання мирової угоди між НАК «Нафтогаз», КП «Київтеплоенерго» та ПАТ «Київенерго» у судовому порядку.

Нагадаємо, 1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом серпня столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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