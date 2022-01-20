В Києві знову скасують рейси міської електрички
Стало відомо, коли і які потяги не вирушать на колії
Сьогодні, у четвер, 20 січня, у Києві з технічних причин скасують деякі рейси міської електрички. Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.
Список скасованих маршрутів:
20 січня (ранок):
- №7307 (06:03) від ст. Дарниця
- №7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
- №7315 (07:51) від ст. Дарниця
- №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський
20 січня (вечір):
- №7416 (16:18) від ст. Борщагівська
- №7423 (17:11) від ст. Дарниця
- №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
- №7431 (19:01) від ст. Дарниця
Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.
Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.
Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.