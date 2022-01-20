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    В Києві знову скасують рейси міської електрички

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    У столиці скасували частину рейсів міської електрички: повний перелік - В Києві знову скасують рейси міської електрички
    У столиці скасували частину рейсів міської електрички: повний перелік
    фото з відкритих джерел

    Стало відомо, коли і які потяги не вирушать на колії

    Сьогодні, у четвер, 20 січня, у Києві з технічних причин скасують деякі рейси міської електрички. Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.

    Список скасованих маршрутів:

    20 січня (ранок):

    • №7307 (06:03) від ст. Дарниця
    • №7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
    • №7315 (07:51) від ст. Дарниця
    • №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський

    20 січня (вечір):

    • №7416 (16:18) від ст. Борщагівська
    • №7423 (17:11) від ст. Дарниця
    • №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
    • №7431 (19:01) від ст. Дарниця

    Скасування рейсів столичних електричок «Київпастрансом» вже стало звичайною практикою. Днями у Києві на три дні скасовували рейси електрички.

    Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції «Почайна» було скасовано низку рейсів міської електрички 15, 16 та 17 грудня.

    Нагадаємо, на Київщині курсує безкоштовна електричка.

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    Теги: Київ потяг перевезення
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    В Києві знову скасують рейси міської електрички