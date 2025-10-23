Головна Київ Новини
Київ відпрацьовує алгоритм дій освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу
Столичні школи мають підготувати місця для короткострокового перебування дітей у разі блекауту

У столиці доповнюють єдиний алгоритм дій освітньої сфери в разі надзвичайних ситуацій, зокрема тривалого відключення енерго- та водопостачання чи зупинки каналізаційних мереж. Його мета – підтримати життєдіяльність громади та забезпечити продовження навчального процесу в можливому форматі. Для цього відбулася нарада за участю управлінців, керівників закладів освіти всіх рівнів і представників батьківської спільноти. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

«Ситуація, що виникла внаслідок масованого обстрілу 10 жовтня й призвела до відключення енерго- та водопостачання на лівому березі та частково на правому, стала підставою для важливих висновків. Ми побачили, що в умовах непередбачуваних загроз потрібно швидко перебудовувати освітній процес. Спираючись на набутий досвід, ми доповнили вже наявний регламент дій у надзвичайних ситуаціях. Це потрібно, щоб у разі можливих тривалих відключень діяти злагоджено, спокійно й відповідально. Саме ці висновки лягли в основу нових рекомендацій для шкіл і батьків», – зазначив Валентин Мондриївський.

Заступник голови КМДА розповів, що єдиний освітній алгоритм дій в умовах війни передбачає комплекс підготовчих і організаційних заходів для закладів освіти столиці. Йдеться про аналіз забезпеченості обладнанням для альтернативного освітлення та водопостачання, оновлення планів евакуації з урахуванням можливих відключень електроенергії, визначення чергових працівників, а також створення ефективної системи оповіщення батьків та учнів.

У разі відсутності мобільного зв’язку школи мають розміщувати актуальну інформацію на стендах при вході до закладу, а також налагодити механізм регулярного інформування через систему оповіщення. Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу.

Валентин Мондриївський додав, що окрему увагу приділено психологічній підтримці учасників освітнього процесу – щоб діти, педагоги й батьки відчували підтримку в умовах стресу та невизначеності.

Освітні заклади мають бути забезпечені базовими запасами ресурсів: технічною та питною водою, продуктами тривалого зберігання, портативними зарядними станціями, ліхтарями, пледами, термосами. Також школи мають підготувати місця для короткострокового перебування дітей у разі блекауту, а в укриттях – створити умови для безпечного перебування не менше 48 годин.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками.  У ніч на 22 жовтня в Києві також лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Сьогодні, 23 жовтня, Київрада планує ухвалити необхідні й важливі в ситуації атак ворога на знищення критичної інфраструктури бюджетні рішення, які дадуть можливість реалізувати додаткові заходи зважаючи на різні безпекові сценарії. Також столичні депутати планують звернутися до Верховної Ради щодо збільшення видатків на зміцнення обороноздатності Києва.

Мер наголосив, що сьогодні перед містом стоїть виклик проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону, бо ворог особливо оскаженіло та систематично робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру і в цій аномальній ситуації складно працювати силам ППО.

