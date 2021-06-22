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    Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)

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    Горіло&nbsp;сміття на площі 150 кв. м - Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)
    Горіло сміття на площі 150 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники понад годину боролися із загоранням звалища сміття

    У вівторок, 22 червня, сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 08:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 18 та 9 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті на місце було встановлено, що горить сміття на площі 150 кв. м.

    О 09:17 пожежу було локалізовано та о 09:46 - ліквідовано.

    На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

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    Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)
    Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)
    Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)
    Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 18 червня сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці. Вогнеборці на місці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку на першому поверсі у відділенні банку сталося загоряння сміття на парапеті даху

    Теги: пожежа Київ ДСНС сміття рятувальники
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    Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)