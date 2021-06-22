Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)
Рятувальники понад годину боролися із загоранням звалища сміття
У вівторок, 22 червня, сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 08:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено рятувальників 18 та 9 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті на місце було встановлено, що горить сміття на площі 150 кв. м.
О 09:17 пожежу було локалізовано та о 09:46 - ліквідовано.
На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.
Загиблих і травмованих немає.
Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 18 червня сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці. Вогнеборці на місці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку на першому поверсі у відділенні банку сталося загоряння сміття на парапеті даху