Велика пожежа на Святошині: район затягло димом (фото)

Рятувальники понад годину боролися із загоранням звалища сміття

У вівторок, 22 червня, сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 08:39, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 18 та 9 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті на місце було встановлено, що горить сміття на площі 150 кв. м.

О 09:17 пожежу було локалізовано та о 09:46 - ліквідовано.

На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Загиблих і травмованих немає.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 18 червня сталась пожежа у відділенні банку на вул. Кирилівській, 127 у Подільському районі столиці. Вогнеборці на місці встановили, що в 9-поверховому житловому будинку на першому поверсі у відділенні банку сталося загоряння сміття на парапеті даху