«Київгаз» купив Mercedes зі скляним дахом за 5 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Київгаз» купив Mercedes зі скляним дахом за 5 млн грн
Восьмимісний автомобіль має дизельний двигун об’ємом 2,0 л та потужністю 237 кінських сил
Ілюстративне фото

Закупівлю провели без торгів, адже раніше тендер довелось відмінити через відсутність пропозицій

Акціонерне товариство «Київгаз» 3 листопада замовило товариству з обмеженою відповідадьністю «Автомобільний дім Укравто Україна» легковий автомобіль за 5,13 млн грн, або 106 тис євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Зазначається, що до 30 квітня 2026 року в Київ поставлять новий повнопривідний мінівен Mercedes-Benz V-Class Avantgarde V 300 d extra long 2025 року випуску в кольорі «чорний обсидіан металік».

Восьмимісний автомобіль має дизельний двигун об’ємом 2,0 л та потужністю 237 кінських сил, дев'ятиступінчасту автоматичну коробку передач, центральну подушку безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія і переднього пасажира, шторки безпеки спереду і ззаду.

Крім того, передбачені підвіска для поганих доріг, асистент сліпих зон, активний асистент утримання в смузі руху, паркувальний пакет з камерами кругового огляду, систему контролю стомленості водія, камеру спостереження за водієм, автоматичний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, шкіряне кермо з підігрівом, електроприводи правих і лівих зсувних дверей та дверей багажника, зимовий пакет тощо. На сайті продавця повідомляється, що Mercedes-Benz V-Class має зсувний панорамний дах. Гарантія становить два роки або 200 тис км пробігу.

За даними розслідувачів, договір передбачає аванс 20% у день отримання рахунку-фактури і оплату решти після поставки. При цьому ціна оплати прив’язана за формулою до курсу євро на дату оплати.

На сайті продавця подібний дизельний повнопривідний мінівен Mercedes-Benz V-Class V 300EXC/E4X2 3430 на «автоматі» коштував 5,97 млн грн, допоки його не зарезервували.

Зазначається, що закупівлю провели без торгів, адже раніше тендер довелось відмінити через відсутність пропозицій. На відмінених торгах вимагали виконаний аналогічний договір за 2022-2025 роки. Учасник мав бути виробником або його дилером, підтвердженим документально.

Акціонерами «Київгазу» є ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (60%), громада Києва (28,5%), Андрій Вінграновський і Едуард Швидкий (по 5,5%). «Київенергохолдинг» на 61% належить Києву, 25% має британська Artio Global Investors Ltd Андрія Вінграновського, а 14% володіє кіпрська «Densec Limited», яка раніше належала українцю Дмитру Давиденку.

Із 2010 року правління «Київгазу» очолював Сергій Горовий – зять лідера парламентської фракції «ОПЗЖ» Юрія Бойка. Після смерті Горового у 2019 році «Київгаз» очолив Андрій Вінграновський – чоловік Юлії Льовочкіної, сестри Сергія Льовочкіна. Льовочкіни також представляли «ОПЗЖ» у Верховній раді, але Юлія Льовочкіна склала мандат у 2022 році.

«Київвлада» неодноразово писала, що «Київгаз» контролюють Льовочкіни. А в іншому тексті видання пише, що Бойко утримує разом із Льовочкіним контроль над «Київгазом», попри те, що ще одна їхня фірма «Київгазенерджі» усунута від постачання газу киянам.

Київський дилер Mercedes-Benz «Автомобільний дім Укравто Україна» входить у групу «Укравто» Таріела Васадзе. Усього з 2017 року фірма отримала підрядів на 118,42 млн грн.

Нагадаємо, ремонт однієї з вулиць у спальному районі Києва за 1,26 млрд грн міг би стати найбільшим тендером за останній час, але «Київавтодор» вже два тижні не наважиться укласти угоду з «Автострадою», хоча ще 16 вересня визнав її переможцем торгів. Також у розслідування повідомлялося, що у запланованому ремонті навіть після тендеру з 10% знижкою від очікуваної ціни залишилось забагато маржі.

