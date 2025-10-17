Головна Техно Авто
Дві водійські послуги повернулись у «Дію»: як змінилися ціни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Дві водійські послуги повернулись у «Дію»: як змінилися ціни
Після коригування цін послуги знову доступні для українців
колаж: glavcom.ua

У «Дії» знову доступні перереєстрація авто та заміна техпаспорта

У мобільному застосунку «Дія» відновлено надання послуг з перереєстрації транспортних засобів та заміни свідоцтва про реєстрацію (техпаспорта). Робота сервісів була тимчасово призупинена через необхідність оновлення тарифів на бланки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

Після коригування цін послуги знову доступні для українців. Згідно з оновленими тарифами, послуга перереєстрації авто (адмінпослуга) тепер коштує 350 грн. За фізичне свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) доведеться сплатити 606 грн, тоді як цифровий варіант залишається безкоштовним.

Що стосується заміни техпаспорта, то пластиковий разом із цифровим тепер коштує 956 грн, тоді як лише цифровий документ можна оформити за 350 грн.

Користувачі можуть обрати номерні знаки: серед наявних варіантів – безкоштовно або за 360 грн. Вартість за індивідуальні комбінації може становити від 2 тис. до 80 тис. грн.

Додатково за виготовлення фізичних номерів доведеться сплатити 160 грн, а доставка через «Укрпошту» обійдеться у 294 грн.

Нагадаємо, 13-14 жовтня в застосунку «Дія» були недоступні послуги з перереєстрації авто та заміни техпаспорта. 

Причина – оновлення вартості бланків. Сервісному центру МВС потрібен час, щоб внести зміни та опрацювати всі заяви, які вже в роботі. 

