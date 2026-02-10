Наслідки атаки на Roshen: у магазинах спорожніли полиці із деякими солодощами (фото)

Адміністрація магазинів обіцяє, що солодощі у найближчий час повернуться на полиці

Масована атака російських окупантів на Київщину 7 лютого 2026 року призвела до дефіциту окремих категорій товарів у фірмовій мережі Roshen. Як повідомляє кореспондент «Главкома», з продажу зникли популярні вагові солодощі, зокрема зефір, пастила та мармеладні дольки. Наразі вітрини, де зазвичай розміщувалася ця продукція, стоять порожніми.

Порожні вітрини в одному з фірмових магазинів Roshen, де раніше був представлений асортимент вагового зефіру фото: glavcom.ua

Мармелад, а також лимонні та апельсинові дольки теж зникли з прилавків фото: glavcom.ua

Адміністрація магазинів розмістила на місці відсутніх товарів звернення до покупців. У ньому пояснюється, що виробництво було частково зруйновано внаслідок ворожого удару країни-агресора. Компанія запевняє, що фахівці докладають максимум зусиль для швидкого відновлення робочих процесів та повернення улюблених товарів на полиці найближчим часом. При цьому інші категорії кондитерських виробів залишаються в наявності, а на частину продукції навіть діють акційні пропозиції.

Адміністрація магазинів розмістила на місці відсутніх товарів звернення до покупців фото: glavcom.ua

Асортимент вагових цукерок та шоколадної продукції не постраждав — полиці магазину заповнені фото: glavcom.ua

Ситуація стала прямим наслідком атаки дронів та ракет у ніч проти суботи 7 лютого 2026 року, коли під ударом опинився логістичний центр фабрики в Яготині Київської області. Тоді найбільший склад із готовою продукцією зазнав значних руйнувань та пожежі. Попри масштабні збитки, Петро Порошенко, який раніше був бенефіціарним власником компанії Roshen, повідомив, що підприємство перейшло на цілодобовий режим роботи, а ціни на продукцію залишаться стабільними та доступними.

Охоплені вогнем склади Roshen фото: ДСНС України/Telegram

Нагадаємо, що під час комбінованої атаки 7 лютого силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 406 із 477 повітряних цілей, проте влучання в об'єкти інфраструктури призвели до суттєвих пошкоджень цивільних потужностей.