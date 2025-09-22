Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів

Президент України готується до тижня максимальної дипломатії, обговорюючи безпеку, підтримку та відновлення країни з лідерами світу





Президент України Володимир Зеленський анонсував тиждень максимальної дипломатії: заплановано близько 20 зустрічей із лідерами країн-партнерів, серед яких представники G7, ЄС, країн Азії та Латинської Америки. Основні теми — постачання озброєння, санкції проти РФ та фінансування відбудови. Про це повідомив «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Володимир Зеленський повідомив про рекордну кількість міжнародних переговорів, які відбудуться наступного тижня. За його словами, майже два десятки зустрічей будуть присвячені ключовим питанням безпеки, підтримки та відновлення країни.

«Це буде тиждень максимальної дипломатії. Майже два десятки зустрічей – з тими, хто вже допомагає, і з тими, кого потрібно переконати», – заявив Зеленський.

Частина переговорів відбудеться у кулуарах Генасамблеї ООН, інші – у форматі двосторонніх зустрічей. Зеленський планує зустрітися з лідерами G7, представниками ЄС, державами Глобального Півдня та партнерами з Азії та Латинської Америки.

Головна мета цих зустрічей – зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України, обговорити енергетичну безпеку, захист критичної інфраструктури та гарантії довгострокової підтримки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів про стан двосторонніх переговорів із Росією. За його словами, росіяни постійно відтягують процес. Водночас секретар РНБО Рустем Умєров тримає зв’язок із Володимиром Мединським щодо обміну полоненими.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібен результат, а не просто зустрічі. За його словами, росіянам вигідні порожні переговори, які не наближають до миру. Президент навів приклад, коли сторони нібито домовилися про зустріч лідерів для обговорення закінчення війни, але після переговорів з Україною вони відмовилися від цієї домовленості.