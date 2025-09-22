Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
Президент Зеленський планує чергову серію зустрічей із світовими лідерами для обговорення безпеки та підтримки України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент України готується до тижня максимальної дипломатії, обговорюючи безпеку, підтримку та відновлення країни з лідерами світу 
 
 

Президент України Володимир Зеленський анонсував тиждень максимальної дипломатії: заплановано близько 20 зустрічей із лідерами країн-партнерів, серед яких представники G7, ЄС, країн Азії та Латинської Америки. Основні теми — постачання озброєння, санкції проти РФ та фінансування відбудови. Про це повідомив «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Володимир Зеленський повідомив про рекордну кількість міжнародних переговорів, які відбудуться наступного тижня. За його словами, майже два десятки зустрічей будуть присвячені ключовим питанням безпеки, підтримки та відновлення країни.

«Це буде тиждень максимальної дипломатії. Майже два десятки зустрічей – з тими, хто вже допомагає, і з тими, кого потрібно переконати», – заявив Зеленський.

Частина переговорів відбудеться у кулуарах Генасамблеї ООН, інші – у форматі двосторонніх зустрічей. Зеленський планує зустрітися з лідерами G7, представниками ЄС, державами Глобального Півдня та партнерами з Азії та Латинської Америки.

Головна мета цих зустрічей – зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України, обговорити енергетичну безпеку, захист критичної інфраструктури та гарантії довгострокової підтримки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів про стан двосторонніх переговорів із Росією. За його словами, росіяни постійно відтягують процес. Водночас секретар РНБО Рустем Умєров тримає зв’язок із Володимиром Мединським щодо обміну полоненими.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібен результат, а не просто зустрічі. За його словами, росіянам вигідні порожні переговори, які не наближають до миру. Президент навів приклад, коли сторони нібито домовилися про зустріч лідерів для обговорення закінчення війни, але після переговорів з Україною вони відмовилися від цієї домовленості.

Читайте також:

Теги: дипломатія санкції фінансування Володимир Зеленський президент озброєння Офіс президента переговори Рустем Умєров росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер Кремля заявив, що закінченню війни нібито заважає Європа
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
31 серпня, 18:47
Російський диктатор розгляне тільки варіант припинення вогню без реальних гарантій безпеки – Олександр Мережко
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін
5 вересня, 08:52
Сьогоднішня зустріч лідерів матиме гібридний формат, деякі учасники спілкуватимуться через відеозвʼязок
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
4 вересня, 13:33
Президент США заявляв, що американські війська не будуть розгорнуті на території України
США погодилися слідкувати за майбутньою буферною зоною в Україні – NBC News
5 вересня, 19:53
Зруйнований будинок у Києві через атаку РФ
Масований удар по Україні: як відреагували світові лідери
7 вересня, 23:56
7 вересня – День воєнної розвідки України
Зеленський відзначив розвідників державними нагородами (відео)
8 вересня, 16:59
Дуда впевнений, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
13 вересня, 15:34
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
Ердоган: майбутня зустріч із Трампом сприятиме припиненню воєн та конфліктів у регіоні
20 вересня, 02:38
Зеленський: Ми готові до зустрічі з Путіним
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
20 вересня, 12:34

Політика

Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
Бойко скривився під час виконання гімну України у Раді (відео)
Бойко скривився під час виконання гімну України у Раді (відео)
Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
Оновлення Цивільного кодексу. Стефанчук розповів деталі
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу
Нардеп від «Слуги народу» обізвав експрезидента Ющенка блаженним ідіотом: подробиці скандалу
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США
Єрмак та Рубіо скоординували позиції перед зустріччю президентів України та США

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua