Київський метрополітен примусово відправляє працівників у неоплачувану відпустку



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Частина працівників підземки не отримають зарплату за час карантину

Частину працівників київського метрополітену відправляють у відпустку за свій рахунок з 19 березня до 3 квітня.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.





Раніше речниця столичного метро Наталія Макогон повідомила, що в метрополітені «буде режим чергування працівників, оскільки інфраструктуру треба утримувати у належному стані, щоб на час відкриття всі станції були працюючими, і усі поїзди були готові масово перевозити працівників».

Вона також повідомила, що наразі у метрополітені ще не підрахували, яких збитків зазнає підприємство за час закриття на карантин.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Київський метрополітен припинив перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

18 березня мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома у зв'язку із запровадженими протиепідемічними заходами. Також він звернувся до Кабінету міністрів із проханням жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу або надати їм відпустки.

Він зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням. «Це – безвідповідально в ситуації обмежувальних заходів!» - наголосив Кличко.