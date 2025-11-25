Головна Київ Новини
У Києві обмежено теплопостачання через нічний обстріл: список районів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслідки нічної атаки російських окупантів на Київ
фото: Національна поліція Укрвїни

Комунальні служби вже ліквідовують наслідки атаки

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежено надання послуги теплопостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах», – йдеться у повідомленні.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки, зазначили у КМДА.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки чотири людини загинули. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків. 

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

