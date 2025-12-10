Головна Київ Новини
Київщина: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 11 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 11 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00, з 09:00 до 10:30 та з 14:00 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 19:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 22:00;
  • 6.1 черга – без світла з 03:30 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 6.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 24:00.
Нагадаємо, 10 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські обстріли. На ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях. Водночас у низці регіонів, порівняно з попередніми днями, ситуація поступово покращується.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

