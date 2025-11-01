Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 1 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Російські терористи атакували безпілотниками Новгород-Сіверський на Черкащині, у США стався потужний вибух на найбільшому НПЗ штату Нью-Мексико, у Росії лунали вибухи та відключали світло.

Атака на Чернігівщину

У ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях.

У Тулі пролунали вибухи

У ніч на 1 листопада в російській Тулі пролунали вибухи. Тривогу через загрозу дронів у місті оголосили близько 22:50. Пізніше окупаційні ресурси заявили про нібито збиття безпілотників, а мешканців закликали відійти від вікон.

У соцмережах поширили відео, на якому місцевий житель із нецензурними висловами розповідає, що його будинок «ходором ходив» від вибухів, а один із дронів «пролетів буквально над головою».

У США стався вибух на НПЗ

У США стався потужний вибух на найбільшому нафтопереробному заводі штату Нью-Мексико – HF Sinclair Navajo Refinery, розташованому поблизу міста Артезія. Внаслідок інциденту кілька людей постраждали.

Вибух пролунав у п’ятницю, 31 жовтня. Після детонації над підприємством здійнявся густий стовп диму, який накрив частину Артезії, поки рятувальники не локалізували пожежу.

За словами командира поліції Артезії Піта Кіньонеса, загиблих немає, проте кілька людей отримали поранення, їхня кількість уточнюється.

У Московській області зникло світло

У Жуковському у Московській області зафіксовано перебої з електро- та теплопостачанням. Як повідомляють місцеві пабліки, спрацьовувала система протиповітряної оборони, ймовірно під час атаки українських дронів.

Водночас, пресслужба міської адміністрації заявила, що відключення електроенергії сталося через аварію на електромережах. У результаті інциденту без світла залишилися численні житлові будинки.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму черговому звіті повідомив про «збиття безпілотників, які летіли на Москву». Подібні заяви він робить майже щодня.

Підтримка України серед виборців Трампа зросла

Серед прихильників Дональда Трампа у США зростає підтримка військової допомоги Україні – частково завдяки зміні підходу президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані опитувань, які свідчать, що Україна знову стає важливою темою для республіканців.

У березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського, однак до березня 2025-го цей показник упав до 19% – через російську дезінформацію, заяви самого Трампа та помилки українського лідера. Однією з найпомітніших WSJ називає появу Зеленського на заході в Пенсільванії разом із представниками команди Камали Гарріс – менше ніж за 50 днів до виборів.

Автори зазначають, що команда Зеленського тривалий час ігнорувала виборців Трампа, тоді як консервативні медіа систематично формували негативне ставлення до України.