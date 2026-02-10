Зеленський назвав регіони, у яких найскладніша ситуація з електрикою

Президент: Сьогодні в трьох регіонах була найскладніша ситуація з постачанням електрики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині, Полтавщині, Сумщині найскладніша ситуація з постачанням електрики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1448-го дня війни.

«Сьогодні в трьох регіонах була найскладніша ситуація з постачанням електрики. Це Харківщина, це Полтавщина, Суми й область. Специфічна проблематика в частині Одеської області – більше на півдні області, де багато будинків з електроопаленням і справді рідко буває така холодна зима, як цими тижнями», – зауважив глава України.

Президент наголосив, що місцева й обласна влада, а також урядовці мають достатньо ресурсу, щоб допомогти людям, і важливо, аби в кожній громаді ця підтримка була відчутною. Водночас він зауважив, що однією з найбільш проблемних і досі залишається ситуація у столиці, де значна кількість будинків перебуває без тепла.

«Це принципова річ, я прошу місцеву владу, всі служби реально це перевіряти постійно. Такий же підхід повинен діяти і в інших містах і громадах. На жаль, є випадки, коли про проблеми немає повних звітів, багато часу втрачається. Розбирали сьогодні такі ситуації в Києві, в Охтирці, у Кривому. Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу тому, що відбувається з будинками в громадах, із мережами, із виконанням обов’язкових рішень на допомогу людям. На всіх рівнях перевіряємо. Відповідальність буде персональною», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері. Також влада ініціює звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту «СвітлоДім».

Як повідомлялося, російські війська вчергове обстріляв енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Зауважимо, відбулося чергове засідання координаційного штабу захисту енергетики. Під час зустрічі обговорювалося питання справедливого розподілу електроенергії.

До слова, 11 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).