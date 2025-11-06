Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу України

Президент: Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів

Російська Федерація у ніч на 6 листопада атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Зі вчорашнього вечора били по Дніпровщині. Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці. Оперативно спрацювали наші рятувальники: пʼятьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Дякую. Атакували також Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя. Де це потрібно, працюють усі необхідні служби, відновлюють і допомагають людям», - каже він.

За словами президента, те, що росіяни продовжують бити по українській енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску на Москву недостатньо. «Дуже важливо, щоб Америка, Європа та «сімка» продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах. І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту», – додав український лідер.

Глава держави закликав партнерів ухвалити рішення щодо російських заморожених активів. «Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання близько €140 млрд заморожених активів Центрального банку Росії для підтримки України. Затримка виникла через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина російських активів. Брюссель наполягає на отриманні гарантій, що не нестиме фінансової відповідальності у разі можливих ризиків, пов’язаних із кредитами, які планується видавати за рахунок доходів від цих коштів.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.