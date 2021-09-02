Київрада обіцяє розширювати перелік об’єктів у столиці, на які накладено мораторій на реконструкцію

Секретар Бондаренко: «Мораторій діятиме до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності об’єктів»

Київська міська рада затвердила перелік зі 119 об’єктів культурної спадщини столиці ХІХ-ХХ століття, на проведення реконструкції та капітального ремонту яких вводиться мораторій. Нагадаємо, що відповідне рішення підтримали 99 депутатів на пленарному засіданні Київської міської ради 31 серпня.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, цей перелік надалі буде доповнюватися, оскільки необхідно унеможливити знищення столичної культурної спадщини та створити всі умови для її захисту та охорони до моменту надання охоронного статусу цим об’єктам.

«Міська влада прийняла важливе для міста рішення, оскільки важливо захистити історичні будівлі на території міста Києва, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Протягом трьох місяців Департамент культурної спадщини КМДА має затвердити цей список і доповнити за потреби. Разом із територіальною громадою будемо наполягати на включенні цих та інших об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Закликаю громаду міста надавати свої пропозиції до Київської міської ради та максимально активно долучатися до обговорення цих питань разом із міською владою та депутатським корпусом», – зазначив Бондаренко.

Секретарь Київської міської ради додав, що мораторій діятиме до повного дослідження та визначення історичної і культурної цінності цих об’єктів. Здійснення робіт на таких об’єктах повинне відбуватися тільки після громадського обговорення – в порядку, який визначить Київська міська рада.

До слова, перелік об’єктів, які попадають під дію мораторію, оприлюднив депутат Київради від «Європейської Солідарністі», заступник голови КМДА Володимир Прокопів на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 31 серпня Київрада ввела мораторій на реконструкцію чи капремонт історичних будівель ХІХ-ХХ століття. Це рішення має сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів і збереження історичної самобутності міста.