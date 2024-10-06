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Окупанти атакували Одесу «Шахедами»: рятувальники повідомили подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти атакували Одесу «Шахедами»: рятувальники повідомили подробиці
Унаслідок атаки постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі
фото: ДСНС України/Telegram

Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований

У ніч проти неділі, 6 жовтня, окупанти атакували Одесу. Агресор знову використав «Шахеди», внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Про це інформує ДСНС України.

Окупанти атакували Одесу «Шахедами»: рятувальники повідомили подробиці фото 1

Спалахнули пожежі, які ліквідували 12 одиниць техніки та 47 рятувальників ДСНС, а також одна одиниця техніки та троє добровольців.

Окупанти атакували Одесу «Шахедами»: рятувальники повідомили подробиці фото 2

На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

Окупанти атакували Одесу «Шахедами»: рятувальники повідомили подробиці фото 3

Нагадаємо, на світанку 2 жовтня ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції. Це пов'язано з нічною атакою російських сил.

 

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Теги: ворог чоловік рятувальники окупанти

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