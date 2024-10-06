Окупанти атакували Одесу «Шахедами»: рятувальники повідомили подробиці

Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований

У ніч проти неділі, 6 жовтня, окупанти атакували Одесу. Агресор знову використав «Шахеди», внаслідок чого постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі. Про це інформує ДСНС України.

Спалахнули пожежі, які ліквідували 12 одиниць техніки та 47 рятувальників ДСНС, а також одна одиниця техніки та троє добровольців.

На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

Нагадаємо, на світанку 2 жовтня ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції. Це пов'язано з нічною атакою російських сил.