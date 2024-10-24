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Український вогнеборець встановив світовий рекорд у США (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Український вогнеборець встановив світовий рекорд у США (фото)
Олександр Баран встановив рекорд
фото: ДСНС

Українець Олександр Баран у тандемі з американцем Макензі Бріггс встановив рекорд на змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 

У США український вогнеборець Олександр Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників. Про це повідомляє ДСНС України.

«На змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 рятувальник із української команди разом із колегою з Флориди вразили всіх, встановивши світовий рекорд!», – йдеться у повідомленні.

Український вогнеборець встановив світовий рекорд у США (фото) фото 1
фото: ДСНС

Олександр Баран у тандемі з Макензі Бріггс під час кваліфікації пробігли дистанцію за 01:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки.

Український вогнеборець встановив світовий рекорд у США (фото) фото 2
фото: ДСНС

«Цей результат демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників!», – зауважили в ДСНС.

Раніше, майже 6 тис. учасників зі 136 столичних шкіл разом із рятувальниками встановили рекорд України, взявши участь у наймасштабнішому уроці з безпеки. 

Також у  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка встановили рекорд України та Східної Європи з найшвидшого випуску книги. Усього за 8 годин 39 хвилин студенти, викладачі університету та запрошені гості написали, відредагували, зверстали, зробили дизайн та випустили друком книгу «День після війни».

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Теги: рекорд США ДСНС рятувальники

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