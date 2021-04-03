КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт

Спецперепустки на громадський транспорт Києва почнуть діяти з 5 квітня

В інтернеті вже пропонують купити спецперепустки на громадський транспорт у Києві

Департамент транспортної інфраструктури Київської державної міської адміністрації звернувся до поліції через оголошення в інтернеті, де пропонують купити спецперепустки на громадський транспорт.

У КМДА закликали киян повідомляти про подібні оголошення в поліцію, нагадавши, що спецпропуски видаються безкоштовно тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста.

До слова, у Києві поліція почала висаджувати пасажирів з переповнених маршруток

Раніше мер Києва Віталій Кличко показав спецперепустки на транспорт та розказав, кому їх видаватимуть.