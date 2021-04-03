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    КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт

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    Спецперепустки на&nbsp;громадський транспорт Києва почнуть діяти з&nbsp;5 квітня - КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт

    Спецперепустки на громадський транспорт Києва почнуть діяти з 5 квітня

    Фото: КМДА

    В інтернеті вже пропонують купити спецперепустки на громадський транспорт у Києві

    Департамент транспортної інфраструктури Київської державної міської адміністрації звернувся до поліції через оголошення в інтернеті, де пропонують купити спецперепустки на громадський транспорт.

    У КМДА закликали киян повідомляти про подібні оголошення в поліцію, нагадавши, що спецпропуски видаються безкоштовно тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах і установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста.

    До слова, у Києві поліція почала висаджувати пасажирів з переповнених маршруток

    Раніше мер Києва Віталій Кличко показав спецперепустки на транспорт та розказав, кому їх видаватимуть.

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    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт метро КМДА карантин транспорт
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