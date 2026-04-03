СБУ звинуватили агентку РФ у замаху на Стерненка: справу передали до суду

Агентку РФ викрили і віддали під суд за замах на Стерненка

СБУ заявила про вербування в Києві та замах за вказівкою кураторів з РФ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яка здійснила замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка. Про це повідомляє «Главком».

За даними слідства, йдеться про мешканку Києва, яку завербували російські спецслужби під час пошуку швидкого заробітку. У квітні 2025 року вона почала стежити за Стерненком і оселилася в тому самому житловому комплексі, де він проживав.

Фігурантка обвинувачується за статтями 111, 115 та 263 Кримінального кодексу України – державна зрада, закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне носіння і зберігання вогнепальної зброї. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що жінка отримала від невстановлених осіб на території Київської області пістолет Макарова з набоями, після чого отримала завдання від куратора з РФ ліквідувати активіста поблизу його помешкання.

У момент, коли Сергій Стерненко виходив із будинку, фігурантка здійснила кілька пострілів. Одна з куль влучила йому в ногу. Після цього співробітники СБУ затримали нападницю на місці.

Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Також в іншій квартирі виявили компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Комплекс оперативно-слідчих заходів проводився Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року в Києві було скоєно замах на Сергія Стерненка – волонтера, громадського діяча та радника міністра оборони. Після нападу правоохоронці одразу затримали підозрювану.