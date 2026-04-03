Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СБУ звинуватили агентку РФ у замаху на Стерненка: справу передали до суду

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
фото: СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яка здійснила замах на волонтера та активіста Сергія Стерненка. Про це повідомляє «Главком».

За даними слідства, йдеться про мешканку Києва, яку завербували російські спецслужби під час пошуку швидкого заробітку. У квітні 2025 року вона почала стежити за Стерненком і оселилася в тому самому житловому комплексі, де він проживав.

Фігурантка обвинувачується за статтями 111, 115 та 263 Кримінального кодексу України – державна зрада, закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне носіння і зберігання вогнепальної зброї. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що жінка отримала від невстановлених осіб на території Київської області пістолет Макарова з набоями, після чого отримала завдання від куратора з РФ ліквідувати активіста поблизу його помешкання.

У момент, коли Сергій Стерненко виходив із будинку, фігурантка здійснила кілька пострілів. Одна з куль влучила йому в ногу. Після цього співробітники СБУ затримали нападницю на місці.

Під час обшуків у неї вилучили телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. Також в іншій квартирі виявили компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою.

Комплекс оперативно-слідчих заходів проводився Службою безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року в Києві було скоєно замах на Сергія Стерненка – волонтера, громадського діяча та радника міністра оборони. Після нападу правоохоронці одразу затримали підозрювану.

Теги: СБУ суд вбивство Сергій Стерненко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

На Рівненщині двоє малюків не повернулися з прогулянки: один загинув, іншого розшукують
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua